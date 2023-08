Confira 10 opções de presentes imperdíveis para o Dia dos Pais

432

A Imaginarium é conhecida por oferecer presentes criativos para datas especiais e no Dia dos Pais não seria diferente. Os destaques incluem uma caneca fofa com os valores nutricionais de um pai (foto: Reprodução/Imaginarium) A chegada do Dia dos Pais, que será celebrado no próximo domingo (13/8), promete aquecer e movimentar o comércio. As opções de presentes para os pais, avós e sogros são muitas, indo desde pacotes de viagem até os presentes tradicionais, como kits de cerveja e churrasco.









1- Kit churrasco e cortes de carnes diversos





As carnes vão fazer não só os pais felizes, mas a família toda no tradicional churrasco de domingo. Na Casa de Carnes Aguiar, o kit churrasco com asinha de frango, alcatra, pernil, linguiça de pernil, trazendo um quilo de cada, mais uma caixa de pão de alho e um pacote de três quilos de carvão custa R$ 129,99.





A loja, que tem duas unidades, também traz como destaque o bife ancho, custando R$ 39,88 o quilo, e a picanha bovina, por R$ 39,88. Uma loja fica no Bairro Santa Rosa, na Região da Pampulha, e a outra no Bairro Nazaré, localizada na Região Nordeste de Belo Horizonte.





2- Vinhos importados de até R$ 100





Considerando os diferentes tipos de pais, a Wine BH selecionou cinco vinhos para perfis de pais diferentes. O mais barato foi o vinho Bear Flag Red Blend 2018, exclusivo da marca, e custa R$ 46,90.





O exemplar celebra a República da Califórnia e é um brinde aos que participaram desse momento histórico. A proposta é trazer um blend com 95% Merlot, que passa por amadurecimento em tanques inox, resultando num vinho encorpado, e com um final prolongado na boca.





3- Almoço e cerveja por conta da casa

Para quem não leva muito jeito na cozinha ou não tem tempo de cozinhar para o pai, o Candiá, gastrobar que fica no Prado, na Região Oeste, lançou uma campanha para proporcionar um almoço por conta da casa para quem for acompanhado do pai no domingo.





Para garantir o acesso à promoção, os interessados devem solicitar a reserva de uma mesa pelo Instagram do local. Cada reserva tem direito a um prato cortesia, que deve ser de igual ou menor valor de outro prato solicitado pela mesa. O almoço ainda vai acontecer ao som de um samba com a banda Amoryflor.





Também na Pampulha, o Restaurante Caipira Xique vai presentear cada pai que for almoçar com uma cerveja pilsen da casa. No domingo, o estabelecimento funciona das 11h30 até as 17h. Já o Candiá fica aberto das 11h às 22h.





4- Kit com dois copos e whisky super premium Gentleman Jack

A aclamada marca de whisky Jack Daniel’s traz, para o Dia dos Pais, um kit especial com uma garrafa da linha super premium e dois copos exclusivos para acompanhar. O Gentleman Jack traz uma suavidade extra em comparação com o tradicional Old No.





Comprando uma garrafa do exemplar, o consumidor ganha dois copos específicos para beber o destilado exclusivos da marca.





5- Cupom de desconto em combo de frango frito

A promoção de Dia dos Pais elaborada pela rede de frango frito Popeyes é diferente e divertida: a marca vai presentear os pais que não aguentam mais ouvir a música de “uma galinha famosa” tocando o dia todo com a campanha “Galinha Fritadinha”.





Para ganhar o cupom, os pais devem acessar o site da ação e escanear um vídeo ou foto da famosa galinha, em qualquer tela, e converter o conteúdo num cupom galinha fritadinha, que poderá ser trocado no balcão por um combo pelo valor de R$ 19,90. O combo é composto por um tradicional CBF, uma batata pequena e um filé suave ou vibrante





A promoção acontece do dia 3 de agosto até o dia 14 do mesmo mês em todas as lojas da rede.





6- Calçados com cashback proporcional ao valor do produto

Quem optar por presentear o pai com um calçado da Elmo Calçados vai receber um valor proporcional ao preço do produto em cashback para gastar nas unidades da rede. O cupom poderá ser resgatado até o dia 20 de novembro.





A cada R$ 150,00 em compras o cliente ganha R$ 15,00 de cashback, a cada R$ 300,00, recebe R$ 30,00, e a cada R$ 450,00, o consumidor ganha R$ 45,00 em bônus.





7- Peças de roupas com valor em conta

A loja de roupas Simone Modas, no Centro de BH, trouxe preços especiais para o Dia dos Pais. A cueca boxer é o item mais barato da lista, custando apenas R$ 6,99.





Entre os produtos com preço baixo para a ocasião, o cliente encontra um kit com 3 meias por R$ 12,99, regatas por R$ 22,99, camisas sociais de manga curta e de manga longa por R$ 59,99 e outros itens imperdíveis.





8- Perfumes do Boticário





Além de trazer para o centro das atenções na data o tradicional Malbec, que faz sucesso no Boticário, a marca ainda trouxe um kit exclusivo para o Dia dos Pais em parceria com a Ambev: o Men & Brahma, em edição limitada. A opção de presente conta com uma colônia e um shower gel formulados com os benefícios multifuncionais do lúpulo e do malte.





Já o Kit Malbec contempla a perfumaria clássica do Boticário inspirada no mundo dos vinhos, com o Malbec X e o Malbec Tradicional.

9- Dias de descanso em um hotel fazenda





O Hotel Fazenda Paciência pensou em um pacote especial, que pode se estender do final de semana do dia dos pais até esta terça-feira (15/8), já que na data comemora-se em Belo Horizonte o feriado de Nossa Senhora da Boa Viagem. O pacote do dia 11 ao dia 15 de agosto sai por R$ 3.500,00 por casal.





No local, o cliente encontra, além do sossego, uma pista de boliche profissional, siinuca para jogar com os pés, touro mecânico, passeio a cavalo, passeio nos pontos turísticos do Hotel Fazenda, museu e outros atrativos.





O Paciência também oferece almoço, café da manhã e jantar.





10- Presentes temáticos do dia dos pais





A Imaginarium é conhecida por oferecer presentes criativos para datas especiais, e no Dia dos Pais não seria diferente. Além de diversidades como caixa de ferramentas, porta-retratos e abridores de garrafas que contabilizam as tampas abertas, a marca também trouxe produtos feitos especialmente para os pais.





Os destaques incluem uma caneca fofa com os valores nutricionais de um pai e uma pantufa para “seguir os passos” da sua inspiração: o papai.