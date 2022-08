Dia dos Pais: famílias aproveitam feiras de domingo em BH

BE

Bernardo e os três filhos: diversidade de opções fez da feira no Santa Tereza um bom programa de dia dos pais (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) As feiras de rua em Belo Horizonte foram escolhidas como programação para várias famílias nesse domingo de dia dos pais (14/8). Seja na tradicional Feira Hippie na Avenida Afonso Pena ou na recém-inaugurada feira do Mercado Distrital do Santa Tereza, as opções para compras de presente, apresentações culturais e alimentação se destacaram na capital mineira.





O vistoriador Diego Henrique Motta aproveitou a manhã de domingo com a filha para fazer um passeio diferente e aprovou a experiência no Bairro Santa Tereza.





“É a primeira vez que a gente vem aqui. Viemos pelo festival do pastel e estou achando tudo bem organizado. Já mandei mensagem pra minha esposa dizendo que temos que voltar outras vezes. Hoje ela está com o pai dela e eu aproveitei para passear com minha filha”, contou, ao lado da pequena Maria Luiza.

Diego escolheu a feira do Mercado Distrital do Santa Tereza para passar o dia dos pais com a filha, Maria Luiza (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)





O biólogo Bernardo Beirão também saiu pela manhã para conhecer o festival de pastel. Acompanhado dos filhos Alice, Eduardo e Guilherme, ele conta que a diversidade da feira no tradicional bairro da capital chamou sua atenção.





“É a primeira vez que a gente vem. Ficamos sabendo de uma barraquinha de um amigo nosso e viemos. Não moramos muito longe e agora devemos voltar sempre que possível, tem comida, bebida, artesanato, música. Tem de tudo”, elogia.





O bancário Cristiano Bernardino também foi à feira no Santa Tereza pela primeira vez. Juntos dos filhos Amanda e Rafael e da esposa Roberta ele contou à reportagem que o passeio no Mercado Distrital é a primeira etapa da programação do dia dos pais.





“Não conhecia, estou achando bem organizado, tranquilo de pegar as comidas e as bebidas. Vou ficar para almoçar por aqui, aproveitar o domingo com os filhos e depois dou uma passada na casa do meu pai e dar um abraço nele”, disse.

Cristiano Bernardino passou a manhã com os filhos na feira e, à tarde, vai visitar o pai (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)





Feira Hippie

Na Avenida Afonso Pena, hipercentro da cidade, a Feira Hippie foi uma opção para quem foi atrás de presentes para a data comemorativa.





Matheus Muniz e Rose Oliveira são de Macaé-RJ, passaram a semana em BH e fecharam o passeio pela capital mineira conhecendo um dos mais tradicionais passeios de domingo na cidade. Ele aproveitou a manhã na feira para comprar uma lembrança para presentear o pai na volta ao estado fluminense, mas a família toda vai acabar faturando.





“Gostei muito da feira, espero voltar aqui em BH e vir aqui de novo. Comprei presente pro meu pai, mas acabei levando coisa pros sobrinhos e meus avós”, disse enquanto comprava uma taça de vidro com o escudo do Vasco da Gama, time da família no Rio.

O casal Matheus e Rose, de Macaé-RJ, vão voltar para o Rio de Janeiro com a mala cheia de presentes comprados na Feira Hippie (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)





O policial penal Michel Batista saiu de Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, para procurar um presente na Feira Hippie. Na hora de escolher, ele preferiu recorrer à uma artista que já conhecia e levou um quadro para levar para o pai, que mora em Santa Bárbara, Região Central do estado.





“Essa artista desenha muito bem, é uma senhora de idade e eu já tinha comprado quadros com ela. Escolhi um desenho da Igrejinha da Pampulha para levar para o meu pai e aproveitei a vinda à feira para comer um acarajé com minha namorada”.

Michel e a namorada, Carolina Ramos, escolheram as pinturas da feira como presente para o dia dos pais (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)