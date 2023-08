430

De acordo com o levantamento, o rodízio pode custar de R$ 51,90 até R$ 179,90, por pessoa, na Grande BH Juarez Rodrigues/EM/D.A Press Os filhos que pretendem levar os pais para almoçar no próximo domingo (13/8), para comemorar o Dia dos Pais, devem ficar atentos ao preço cobrado em restaurantes da Grande BH. Segundo levantamento do site Mercado Mineiro, entre 3 e 4 de agosto, a variação pode chegar a 246% em rodízios e 788% em restaurantes de comida a quilo.





Ainda de acordo com a pesquisa, o rodízio pode custar de R$ 51,90 até R$ 179,90, por pessoa. O valor não inclui bebidas e os 10% de serviço. Nos dias de semana, os preços ficam entre R$ 42,90 e R$ 179,90, com uma variação de 319%. Já nos restaurantes, o valor da comida a quilo pode custar de R$ 18 até R$ 159,90, com variação de 788%. O refrigerante é encontrado de R$ 4,50 a R$ 8,90, com uma variação de 98%.





O levantamento mostra também que o preço das carnes caíram no período, porém a queda não chegou aos restaurantes. O preço médio de agosto de 2022 era de R$ 92,97, subiu para R$ 98,16, um aumento de 5,58%. Nos finais de semana e feriados os valores médios que eram de R$ 98,91 subiram para R$ 108,16, um aumento de 9,35%.