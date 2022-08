Perseguição termina em capotamento e meia tonelada de maconha apreendida

Ao perder o controle da direção e o automóvel virar na pista, o condutor de 33 anos ficou ferido e foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Em fuga da Polícia Militar, um homem de 33 anos capotou seu veículo neste domingo (14/8) na altura do km 253 da MG-497, em Iturama, no Triângulo Mineiro. Um comparsa dele, de 34, abandonou outro carro, com meia tonelada de maconha, às margens da rodovia, para tentar escapar do cerco policial, mas também foi capturado. Ambos foram presos.