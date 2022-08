PM sobre apuração do caso de Paineiras: 'Não é de um dia para o outro'

Vídeo gravado por testemunhas mostra momento em que policial dá vários socos no rosto de homem imobilizado (foto: Reprodução/WhatsApp)



Os dois policiais militares que aparecem em vídeo espancando Marcos Mendonça Gonçalves, de 23 anos, após ele ser imobilizado durante abordagem policial no município de Paineiras, na Região Central de Minas, seguem trabalhando normalmente. A namorada Maísa Tavares, de 18, também foi agredida.

Estado de Minas, o tenente-coronel Flávio Santiago, chefe do departamento de comunicação da Polícia Militar mineira, informou neste domingo (14/8) que "há uma apuração em andamento". "Mas isso não é de um dia para o outro", pontuou.



"Não podemos falar em aumento [de casos de agressões envolvendo policiais]. É muito pouco representativo, mas ainda sim vamos tratar com muito rigor, pois a PM não compactua com desvio de conduta", declarou o tenente-coronel, que ainda confirmou que os policiais seguem em suas funções.

Representação no MP e pedido de afastamento dos policiais

Também este domingo (14/8), o Estado de Minas conversou com Marcos Aurélio de Souza Santos, advogado criminalista que assumiu o caso. Segundo ele, trata-se de um claro episódio de abuso de autoridade.



Conforme Souza, a previsão é de que uma Conforme Souza, a previsão é de que uma representação pedindo a investigação do caso seja entregue ao Ministério Público de Minas Gerais na próxima terça-feira (16/8). Para isso, o vídeo da agressão contra o casal e o laudo médico do IML estão entre os elementos que serão anexados no documento a ser remetido ao MP.

Para a defesa do jovem, "o que causou espanto é que, após a imobilização, ele foi agredido 11 vezes". "Até o momento da imobilização dele, entendo, a princípio, que a ação era legítima, pois não sabemos o que aconteceu. Mas quando as agressões começam, com 11 socos na cabeça, ele já estava imobilizado", avaliou.

Conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Minas, Marcos Aurélio pontua que, também na próxima terça-feira, acionará a corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais. "Não há como brigar contra as imagens. Então, vamos pedir que os policiais sejam afastados de suas funções até que todas as apurações sejam feitas", disse Marcos Aurélio, destacando que a OAB Minas já foi notificada para acompanhar o caso.

Entenda o caso

Na noite de sexta-feira (12/8), no município de Paineiras, na Região Central do estado, Marcos Mendonça Gonçalves, de 23 anos, foi espancado após ser imobilizado durante uma ação policial . As agressões resultaram em hematomas por todo o corpo, além de sete pontos na parte de trás da cabeça. A namorada Maísa Tavares, de 18, levou um soco de um dos militares ao tentar interromper a agressão contra o companheiro.