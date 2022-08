PM diz que vai apurar espancamento de policiais contra jovem em Paineiras

PM emitiu comunicado depois que vídeo com imagens da agressão foi divulgado (foto: Arquivo pessoal)





Após a divulgação de um vídeo que mostra um jovem, de 23 anos, sendo espancado durante uma ação policial na noite dessa sexta-feira (12/8), no município de Paineiras, na Região Central de Minas Gerais, a Polícia Militar informou neste sábado (13/8) que instaurou um procedimento para apuração criteriosa dos fatos. A agressão aconteceu quando o rapaz já estava imobilizado.





Leia mais: Zema manifesta confiança em apuração da PM sobre agressão em Paineiras Durante a ação, a PM alegou na ocorrência que foi desacatada com diversos xingamentos. Conforme essa versão, o rapaz também teria resistido e “agrediu um dos militares com chutes e mordidas”. Em entrevista ao Estado de Minas, Marcos Mendonça Gonçalves negou que tenha sido agressivo com os policiais . “Não desacatei eles. E mesmo que tivesse feito isso, nada justifica o que fizeram. É um absurdo! Estou no hospital até agora, com muita dor e tomei sete pontos na cabeça”, afirmou.

Nas imagens – gravadas por uma testemunha que optou por não se identificar por medo de represálias –, Marcos cai no chão. Enquanto um dos policiais agride violentamente o rosto do rapaz, que tenta se proteger com os braços, outro militar segura suas pernas. O jovem foi golpeado pelo menos 11 vezes e acabou desmaiando. A namorada, de 18, também foi agredida com um soco no rosto ao tentar defendê-lo.

“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da 7ª Região de Polícia Militar (7ª RPM), esclarece que, na noite dessa sexta-feira (12.08), foi acionada diversas vezes por populares da cidade de Paineiras, na região Central de Minas, denunciando que havia um indivíduo soltando bombas numa praça, próximo a crianças. Conforme Boletim de Ocorrência, houve resistência por parte do abordado, havendo a necessidade de intervenção policial.

A PMMG esclarece, ainda, que após conhecimento das imagens enviadas à instituição, foi instaurado, de imediato, um procedimento para apuração criteriosa dos fatos e adoção das medidas cabíveis.”