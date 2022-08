Jovem que já estava imobilizado é espancado pela PM em Minas

Testemunha registrou agressão da Polícia Miltar contra jovem de 23 anos no município de Paineiras, na região Central de Minas Gerais (foto: Arquivo pessoal) Um jovem de 23 anos foi espancado após ser imobilizado durante uma ação policial na noite dessa sexta-feira (12/8), no município de Paineiras, na região Central de Minas Gerais. Em entrevista à reportagem, Marcos Mendonça Gonçalves diz que, além dos hematomas, levou sete pontos na parte de trás da cabeça. A namorada, de 18, também foi agredida.







Nas imagens – gravadas por uma testemunha que optou por não se identificar por medo de represálias –, Marcos cai no chão. Enquanto um dos policiais agride violentamente o rosto do rapaz, que tenta se proteger com os braços, outro militar segura suas pernas. O jovem foi golpeado pelo menos 11 vezes e acabou desmaiando.

“Eu estava com a minha namorada em um trailer, num ponto principal da cidade, em frente à prefeitura. Alguém soltou uma bomba, e os policiais alegaram que fui eu. Então, disse que não tinha feito isso. Aí, eles já começaram a me espancar. Quando fiquei desacordado, minha namorada tentou intervir e levou um murro no rosto. Isso é um absurdo!", declara.



A versão de Marcos é confirmada pelo autor da gravação. Conforme as imagens, a namorada do rapaz, de fato, também é atingida por um dos PMs com um soco.

O que diz a PM no registro da ocorrência

Conforme o registro da ocorrência, a Polícia Militar informa que recebeu uma denúncia de que havia um homem soltando bombas em uma praça perto de crianças. Durante a abordagem, a PM alega que foi desacatada com diversos xingamentos. “O indivíduo estava bastante alterado, apresentando sinais de embriaguez”, diz o documento.

O registro policial relata que o jovem, ao receber voz de prisão, teria resistido e “agrediu um dos militares com chutes e mordidas”. Posteriormente, ainda conforme a PM, ele arremessou um copo de vidro no rosto do policial.

“Visando se defender das agressões, e resguardar a vida dos militares, foi necessário fazer o uso da força com golpes de defesa pessoal e, assim, quebrar a resistência. Durante a ação, o autor estava bastante transtornado e aparentava estar sob efeito de álcool e entorpecentes, chegando a não sentir os golpes realizados (contra ele)”, alega a PM.

A ocorrência aponta ainda que, ao ver o namorado ser algemado, a jovem teria ofendido os militares e estava, a todo momento, dificultando a prisão do autor. Com isso, ela também recebeu voz de prisão. O casal foi conduzido ao atendimento médico. Após liberação, eles foram levados à Delegacia Regional de Bom Despacho.

Um dos militares teve um trauma em um dos dedos da mão. O outro policial fraturou o polegar direito, além de escoriações e hematomas no ombro e na face, relata a corporação.

Jovem nega desacato e reforça ação truculenta da PM

Questionado sobre o registro da ocorrência policial, o jovem nega que tenha sido agressivo com os policiais. “Não desacatei eles. E mesmo que tivesse feito isso, nada justifica o que fizeram. É um absurdo! Estou no hospital até agora, com muita dor e tomei sete pontos na cabeça”, afirma.







Em comunicado emitido nesta tarde, a PM ratificou as informações do registro da ocorrência e disse que foi instaurado um procedimento para analisar a conduta dos militares durante a abordagem