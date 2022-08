Vídeo: PM dispara tiros de borracha e joga pneu em homem em Juiz de Fora

Ação policial aconteceu no último domingo (14/8), no Bairro Vila Esperança II, Zona Norte de Juiz de Fora (foto: Câmeras de monitoramento/Reprodução)





Dois vídeos que mostram uma abordagem policial violenta em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, ganharam as redes sociais. Moradores do Bairro Vila Esperança II – onde aconteceu a ação da PM no último domingo (14/8) – ficaram revoltados e colocaram fogo em um ônibus do transporte público como forma de protesto. Seis pessoas foram presas. Um dos indivíduos abordados é atingido com um pneu por um dos militares e desmaia.

Estado de Minas tenta contato com os moradores que presenciaram a chegada e ação da polícia no local.



A reportagem teve acesso às imagens de duas câmeras de monitoramento que mostram quando duas viaturas chegam ao local. Às 15h47, os PMs, logo após saírem do carro, apontam armas para quatro homens que estavam na calçada. Mesmo sem oferecer resistência, um deles leva um tiro com bala de borracha e cai no chão. Conforme apurado pela TV Alterosa, testemunhas confirmam que a abordagem foi, de fato, agressiva.

Em seguida, uma mulher, de vestido azul, que estava dentro do imóvel, aparece na rua. Ela aparenta estar aflita, permanece com os braços parcialmente levantados. Do outro lado da calçada, um PM atira em direção à parte superior da casa, mas não é possível ver nas imagens o que, exatamente, ele estava mirando. Enquanto isso, a mulher segue aparentando desespero, gesticulando com os policiais no meio da rua.

Posteriormente, um dos homens que estavam na calçada é imobilizado no chão, algemado e levado para o camburão da PM. No caminho para a viatura, ele cai, e é atingido por um chute de um policial. Por fim, o rapaz é colocado dentro da viatura.



Em um segundo vídeo, às 16h02, outro homem é puxado pelo braço por um dos PMs. Na sequência, outro policial arremessa um pneu no rosto dele. Com o impacto do golpe, o rapaz desmaia e cai. Uma criança presencia toda a cena.



Registro da ocorrência

Conforme o registro da ocorrência policial, os militares relatam que foram ameaçados. “Vocês vão morrer. Quem é que manda agora? Se passar aqui de novo, a gente vai aplicar tiro em vocês." Essas teriam sido, segundo a PM, algumas das ameaças recebidas.

Ainda segundo a ocorrência, as agressões verbais aconteceram após os policiais cobrarem o documento atrasado de um carro. O automóvel, porém, já havia sido removido no dia anterior justamente por não estar com a documentação em dia.





Polícia Militar se pronuncia





Leia a íntegra:



“Os criminosos contumazes daquela área, descontentes com essas operações, hostilizaram e cercaram um viatura que fazia o patrulhamento ordinário pelo local. Tendo em vista essa situação, um apoio para proceder com a abordagem foi solicitado.



Após a chegada (do reforço), um dos indivíduos levou a mão à cintura, sendo necessária a utilização de instrumento de menor potencial ofensivo.

Ressaltamos que a polícia continuará suas ações e operações na localidade. Além disso, a polícia sempre trabalha com transparência e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento."



Ressaltamos que a polícia continuará suas ações e operações na localidade. Além disso, a polícia sempre trabalha com transparência e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.”