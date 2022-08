BR-262: moradores de ocupação fecham rodovia pela segunda vez esta semana

Manifestantes fecharam a BR-262, no sentido São Paulo. Apesar de chamas terem sido controladas, o trânsito está complicado no local (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Em protesto contra uma ordem de despejo, moradores da Ocupação Pingo d'Água, em Betim, na Grande BH, fecharam a BR-262, no sentido São Paulo, pela segunda vez esta semana. Na manhã desta sexta-feira (26/8), os manifestantes colocaram fogo em pneus na altura do KM 355. Apesar de os bombeiros já terem controlado as chamas, há fila de carros nos dois sentidos da via, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Cerca de 120 famílias moram na ocupação. Elas devem deixar o terreno onde moram, para uma reintegração de posse.

Somente neste mês, é o quarto protesto que os moradores fazem na BR-262. O primeiro foi no dia 8; o segundo, no dia 15. O terceiro ato foi registrado na última quarta-feira (24/8)

A BR-262 é uma importante via para ligar a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) ao Triângulo Mineiro e Ao Centro-Oeste do estado.

*estagiária sob supervisão da subeditora Renata Galdino