BR-135 será interditada para detonação de rocha nesta terça (23/8)

A interdição ocorrerá nos dois sentidos (foto: Eco 135/Divulgação)

A BR-135, em Curvelo será interditada nesta terça-feira (23), a partir de 17h30 para a detonação de rochas. A interdição ocorrerá nos dois sentidos, na Unidade Industrial, instalada na altura do KM-612 . De acordo com a Eco 135, concessionária que administra a via, o processo deve durar 30 minutos.

A empresa também informou que quem estiver passando pelo local ou parado no trânsito no momento pode sentir vibrações, desconforto sonoro e poeira no ar.

Até o momento, apenas uma detonação está planejada. Porém, se houver necessidade de outros procedimentos do tipo, a pista será liberada e interditada novamente em seguida .

A Eco135 recomenda atenção redobrada dos motoristas com a sinalização.