BR-135 terá novas intervenções para obras de ampliação e duplicação

As duas faixas da pista central do "Trevo Boi" estão interditadas e trânsito foi desviado para as alças de acesso (foto: Eco 135)





Para a realização das obras de ampliação e duplicação da BR-135, na região de Curvelo, serão implementados desvios de tráficos na rodovia. As intervenções serão para a realização e readequação de viadutos.





Os desvios começaram nesta quinta-feira (28/4), no km 579+900, em Corinto, na Região Central do estado. As duas faixas da pista central estão interditadas, para a construção do novo viaduto em desnível. Atualmente, no local, conhecido popularmente como "Trevo do Boi", há um dispositivo em nível.

Nesta segunda-feira (2/5), está previsto a implantação do desvio no km 614+500, em Curvelo, para a construção de um novo viaduto. Segundo a Eco 135, concessionária que administra a rodovia, todo o tráfego já foi adequado com a implantação de novas pistas.





E a partir desta quarta-feira (4/5), será feito um desvio para a realização de adequação do viaduto existente no km 619, também em Curvelo, na interseção próxima ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG).





Desvio no Km 619, da BR-135, em Curvelo. (foto: Eco 135)





Por meio de nota, a concessionária explica que todo o trânsito da rodovia será desviado para as alças de acesso. Já para os ciclistas e pedestres, foi previsto uma passagem adequada e sinalizada.





No total, quatro desvios estão sendo realizados em decorrência das obras de ampliação e duplicação da BR-135. A previsão de término é para novembro de 2022.





Ainda segundo a Eco 135, em todas as intercessões haverá sinalização com placas indicativas, localizadas nas proximidades das intervenções, para alertar sobre os desvios.





A concessionária orienta aos motoristas ficarem atentos à sinalização e reduzirem a velocidade quando estiverem trafegando pelo local.