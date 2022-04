Obra de R$ 40 mi: recapeamento da MGC-497 começa entre Uberlândia e Prata

Obra vai custar cerca de R$ 40 milhões (foto: Divulgação/Governo de Minas Gerais) Com quase dois meses de atraso, foi iniciado o recapeamento da rodovia MGC-497, entre as cidades de Uberlândia e Prata, no Triângulo Mineiro. A obra havia sido prometida para o mês de março pelo governador Romeu Zema (Novo). O valor a ser gasto com a melhoria da capa asfáltica beira R$ 40 milhões.

O recapeamento vai cobrir pouco mais de 70 quilômetros entre as cidades do Triângulo, trecho cuja conservação do asfalto é crítica, com buracos e com grave desgaste em vários pontos. Nesse momento é feita a fresagem de alguns setores e cobertura.

Além da precariedade das faixas de rolagem, a MGC-497 chama a atenção por ser uma rodovia sem acostamento e de pista simples, apesar de grande movimentação de veículos pesados. O projeto de manutenção não abrange ampliação da pista nem construção de acostamentos.

Atraso

Em fevereiro, durante visita de Romeu Zema a Uberlândia, o governador anunciou o início do recapeamento para o mês seguinte. Essa havia sido a segunda vez que a obra foi divulgada, uma vez que em outubro de 2021, em Prata, Zema assinou o contrato da recuperação da rodovia.

Os trabalhos, entretanto, começaram apenas perto do fim de abril na MGC-497. A execução faz parte do pacote Provias, que vai investir R$ 2 bilhões em obras rodoviárias, com requalificação de trechos da malha mineira por meio de pavimentação, construção de pontes e recuperação funcional de estradas.