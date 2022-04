Polícia Civil prende 5 suspeitos de desviar R$ 1 milhão em eletrônicos

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Civil em Uberlândia dentro da Operação Sem Sinal da Polícia Civil, que investiga a atuação da organização criminosa em desvios e receptação de equipamentos como modens e roteadores de internet. Com os suspeitos, os policiais aprenderam cerca de R$ 1 milhão em equipamentos.

Os detidos eram dois homens e três mulheres, todos encontrados por meio do cumprimento de mandados de prisão na cidade do Triângulo Mineiro. Com eles, estavam mais de 4 mil aparelhos eletrônicos, que acabaram apreendidos.