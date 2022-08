Acidente: BR-153 é liberada depois de 35 horas fechada

A dificuldade para liberação da pista era o maquinário, que ficou pendurado (foto: Divulgação/PRF)

O tráfego na rodovia BR-153 foi normalizado após quase dois dias de trabalhos por conta de uma acidente no trecho entre as cidades de Monte Alegre de Minas e Prata, no interior de Minas. Os desvios não são mais necessários por conta da interrupção no Km 64 da via.