Linha emergencial da Estação Eldorado é reativada durante greve do metrô

Esta é a segunda greve dos metroviários de Belo Horizonte entram em greve em 2022 (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) Os moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte que dependem do metrô da capital para voltarem para casa podem respirar mais aliviados durante a paralisação dos metroviários que começou nesta quinta-feira (25). Isso porque o Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano (Sintram) vai ampliar o número de viagens e retomar as operações da linha emergencial E019 para atender os passageiros.





De acordo com o Sintram, todas as linhas que circulam nas regiões atendidas pelo metrô serão reforçadas nos horários de pico. Além disso, as linhas suplementares darão apoio nos trechos de linhas diretas, sem parada até Belo Horizonte.





Desde a manhã de hoje, a linha E019 ( Estação Eldorado/Belo Horizonte) está circulando. O preço da passagem é R$ 4,50 e lembrando que passageiros que utilizam a integração pagarão conforme o valor da linha integrada. A linha opera das 5h30 às 22h.









Estação Eldorado, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, Av. do Contorno, Av. dos Andradas, Rua dos Caetés, Rua da Bahia, Rua dos Tupinambás, Av. dos Andradas, Av. do Contorno, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, Estação Eldorado.





Belo Horizonte

Para minimizar os impactos da paralisação na capital, a prefeitura ativou um plano de reforço das linhas que atendem as estações Vilarinho e São Gabriel. Para isso, a BHTrans tem feito o acompanhamento através do Centro Integrado de Operações (COP-BH). De acordo com a administração municipal, as viagens extras serão disponibilizadas de acordo com a demanda.

Procurado, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) informou que desde a divulgação do início da greve tem monitorado os "efeitos no sistema” e caso haja necessidade, vai aumentar o número de viagens.