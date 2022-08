Greve do metrô de BH: Justiça convoca audiência nesta quinta-feira (25/8)

A paralisação total é realizada desde 0h desta quinta-feira (25) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Após negar pedido da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH) para impedir a greve dos metroviários, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT) convocou para a tarde desta quinta-feira (25/8) uma audiência de conciliação. A reunião será realizada por videoconferência a partir das 15h30.Na quarta-feira (24/8), a empresa entrou com ação na Justiça exigindo o fim da paralisação, sob multa diária de R$ 1 milhão ao Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG). A solicitação, porém, foi negada e a Justiça determinou que uma audiência fosse realizada na tarde do primeiro dia do movimento grevista.A greve é uma resposta ao projeto de privatização do metrô da capital. A categoria esperava posicionamento do Tribunal de Contas da União (TCU), a favor dos metroviários, em julgamento do processo de desestatização da CBTU, que ocorreu na tarde dessa quarta-feira (24/8).O presidente do Sindmetro Daniel Glória Carvalho adiantou ao Estado de Minas que as insatisfações da categoria vêm sendo acumuladas desde a primeira greve , realizada entre abril e maio deste ano."Vamos ter agora uma reunião com a nossa diretoria para traçar os principais pontos que iremos levar para a audiência. Nosso objetivo é mostrar os motivos de iniciarmos esse movimento paredista", comenta o presidente do Sindmetro-MG Daniel Glória Carvalho.A reportagem entrou em contato com a CBTU e aguarda retorno.