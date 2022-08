Greve do metrô de BH: reforço de ônibus será por demanda

O metrô está totalmente paralisado desde a meia-noite desta quinta-feira (25/08) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O reforço dos ônibus em Belo Horizonte por conta da greve do metrô será por demanda. De acordo com a BHTrans, o aumento de veículos será feito por meio dos agentes na rua e pelas informações recebidas pelo Centro Integrado de Operações (COP-BH).

Linhas de ônibus serão colocadas durante todo o dia nos pontos de maior movimentação. A paralisação dos metroviários foi iniciada nesta quinta-feira (25/8), sem data para ser encerrada.

Locais como as estações São Gabriel, na Região Nordeste de BH, e a Vilarinho, em Venda Nova, serão os principais pontos de reforço, já que a demanda diária é grande. Essas plataformas funcionam como intermediação entre quem usava o metrô e outras linhas alimentadoras.

A BHTrans informa, ainda, que, para garantir o atendimento dos usuários, foi enviado um ofício às concessionárias alertando sobre a situação e a necessidade de complemento nas linhas.

Greve do Metrô em BH

Na última quarta-feira (24), o Sindicato dos Metroviários de Belo Horizonte (Sindmetro) anunciou uma greve total a partir de meia noite desta quinta-feira (25), devido a possibilidade de privatização, que poderia trazer danos aos contratos de trabalho e demissão em massa.

Houve um julgamento no Tribunal de Contas da União (TCU) do processo de desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Devido ao posicionamento, do órgão de que não há restrição alguma para a privatização, a greve foi instalada por tempo indeterminado.

*estagiária sob supervisão da subeditora Renata Galdino