Enfermeiros e funcionários do metrô participam de simulado de emergência

Vítimas foram colocadas nos trilhos do metrô para o simulado de emergências, na Estação Central (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren MG) promove nesta quarta-feira (24) um treinamento simulado de emergências na Estação Central, em parceria com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).



De acordo com as instituições participantes, o objetivo do treinamento é desenvolver um ambiente de aprendizado para os enfermeiros e funcionários do metrô. O simulado conta com a particiação de120 pessoas representando as vítimas, 112 socorristas, 80 profissionais parceiros e 69 pessoas no apoio.

Além de profissionais da CBTU e do Coren, participam do treinamento equipes do SAMU de Belo Horizonte e da Grande BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Além de profissionais da CBTU e do Coren, participam do treinamento equipes do SAMU de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Sete Lagoas, além da empresa Atrium e dos Anjos do Asfalto. Também estão envolvidos no evento a Polícia Civil e a BHTrans.

A presidente do Coren, Maria do Socorro, explica a importância do simulado. “Pensamos na força da enfermagem nos atendimentos de urgência e emergência, e na responsabilidade com a sociedade. Os órgãos públicos precisam trazer mais simulações realísticas que orientem um atendimento em casos desse tipo”.



Daniel Fernandes, enfermeiro e coordenador de cursos do SAMU, ressalta ainda que a simulação realística permite que o aluno “viva a realidade” enquanto aprende. “Quando ele testa habilidades, competências e atitudes, ele vai criar na mente uma forma de agir e irá reproduzir de forma mais efetiva, como um reflexo”, avalia.





Sophia Lorrayne, uma das pessoas que participou como vítima simulando uma lesão no maxilar e outra na perna. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Para a simulação, as vítimas foram colocadas nos trilhos. Cada uma representa um trauma diferente, o que propicia um aprendizado diversificado e dinâmico. No vídeo, é possível perceber também pessoas pedindo socorro, trazendo ainda mais realidade para a situação.





Durante o simulado, a estação conta com o fluxo de usuários separado do fluxo do simulado por gradis e placas indicativas “Simulado” (para os atores e parceiros) e “Entrada” e “Saída” (para os usuários), além de cartazes espalhados na estação Central e anúncios sonoros.





Os elevadores estão isolados e prestarão serviço exclusivamente para pessoas com dificuldade de locomoção. As escadas rolantes funcionam normalmente.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais