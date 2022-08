Prefeitura de BH convoca aposentados nascidos em agosto para prova de vida

A prova de vida é obrigatória para todos os aposentados e pensionistas. (foto: Bradesco/Reprodução)

Aposentados e pensionistas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nascidos no mês de agosto devem fazer a prova de vida. Para o procedimento, basta comparecer a uma agência ou posto de atendimento Bradesco. O ideal é que os beneficiários se dirijam a uma unidade bancária entre os dias 11 e 25 de agosto.

Como realizar o procedimento ?

O processo estava suspenso desde março de 2020, devido a situação grave da pandemia da COVID-19. A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão ressalta que a realização do recadastramento é obrigatória.

Em caso de dúvidas, é recomendado que o aposentado busque um funcionário credenciado do banco. Caso não tenha a biometria cadastrada ou não consiga realizar a prova de vida pelo equipamento de autoatendimento por qualquer motivo, os convocados deverão apresentar os documentos originais de identidade (ou outro comprovante com foto) e CPF ao atendente do Bradesco, nos dias e horários de funcionamento do banco.

Aqui, um passo a passo para o aposentado seguir no autoatendimento:

Após inserir o cartão Bradesco na leitora, aperte “Mais serviços”;

Espere carregar, e pressione “Mais serviços” novamente;

Aperte “Prova de Vida Empresas e Órgãos”;

Em seguida, pressione “Efetuar prova de vida”;

Faça a leitura da biometria e confira os dados;

Pressione “Entra” sem tirar o dedo da leitora biométrica;

Após a mensagem “Operação Realizada”, imprima o comprovante.

Como funciona a prova de vida

A Prova de Vida é a comprovação de que ainda está vivo e pode continuar recebendo seu benefício previdenciário. Este é um procedimento importante para evitar fraudes e pagamentos indevidos e por isso deve ocorrer periodicamente. A ação é feita até o final do ano e cada grupo deve ir presencialmente ao banco até o último dia do mês de seu aniversário.

Pagamentos suspensos

Para a prova de vida dos aniversariantes de julho, a PBH estimou que 1.565 pessoas iriam às agências, porém, apenas 772 foram fazer o procedimento. Nesses casos, a Prefeitura informa que o crédito do benefício ficará suspenso até que o interessado regularize sua situação no Banco Bradesco.

Os pagamentos que foram suspensos por qualquer motivo podem ser regularizados assim que o beneficiário regularizar sua situação na agência bancária. Após a regularização, o pagamento é normalizado no próximo mês.

Quem não precisa fazer a prova de vida

De acordo com a PBH, a prova de vida poderá ser realizada fora dos equipamentos de autoatendimento ou das agências do Bradesco: