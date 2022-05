O recomendado é que os cidadãos se desloquem até uma agência ou posto de atendimento do Bradesco entre os dias 11 e 25 de maio, período com menos movimento (foto: Gabriel Monteiro/Reprodução)

A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou nesta quarta-feira (4) que irá retornar com a prova de vida a partir de 11 de maio. Todos os beneficiários da PBH que fazem aniversário em maio devem comparecer, presencialmente, até as unidades do banco Bradesco para realizar a prova de vida.



Aqueles que não realizarem a comprovação - até o último mês antes do seu aniversário - terão o benefício suspenso até regularizar a situação. Neste caso, o pagamento será retomado no mês seguinte após a realização da prova de vida, respeitando a data de processamento da folha de pagamento.

O processo estava suspenso desde março de 2020, devido à pandemia da COVID-19. A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Subsecretaria de Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado, ressalta que a realização do recadastramento é obrigatória.

O objetivo é confirmar se o beneficiário da Prefeitura está vivo e assim, impedir irregularidades no recebimento do benefício. Ao todo, a Prefeitura conta com 20,2 mil aposentados e pensionistas na capital mineira.

Como fazer a prova de vida

O recomendado é que os cidadãos se desloquem até uma agência ou posto de atendimento do Bradesco entre os dias 11 e 25 de maio, período em que as agências têm menos movimento.

O processo pode ser feito em um terminal de autoatendimento - as agências do Bradesco possuem funcionários credenciados e devidamente identificados para ajudar em caso de dúvidas - e após a confirmação no leitor, é fundamental a impressão do comprovante. Somente ele pode assegurar que a revalidação foi feita.

Siga o passo a passo no autoatendimento:

Após inserir o cartão Bradesco na leitora, aperte “Mais serviços”

Espere carregar, e pressione “Mais serviços” novamente

Aperte “Prova de Vida Empresas e Órgãos”

Em seguida, pressione “Efetuar prova de vida”

Faça a leitura da biometria e confira os dados

Pressione “Entra” sem tirar o dedo da leitora biométrica

Após a mensagem “Operação Realizada”, imprima o comprovante.

Caso o aposentado ou pensionista não tenha a biometria cadastrada ou não consiga realizar a prova de vida pelo equipamento de autoatendimento por qualquer motivo, ele deverá apresentar os documentos originais de identidade (ou outro comprovante com foto) e CPF ao atendente do Bradesco.

Cada grupo deve comparecer no mês de seu nascimento, porém, aqueles que já fizeram aniversário em 2022 - janeiro, fevereiro, março e abril - não precisam fazer a prova de vida neste ano. A obrigatoriedade começará em 2023.

Pessoas que não precisam fazer a prova de vida presencialmente

O beneficiário não é obrigado a realizar a prova de vida presencialmente caso:

- Tiver menos de 18 anos de idade.

- Não possa se locomover por questões de saúde

- Estiver sem cadastro biométrico

- Falha na leitura da biometria

- Para o beneficiário que tenha sido declarado absolutamente incapaz em processo judicial.

- Viagem ou residência permanente no exterior

