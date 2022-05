BH: Prefeitura convoca beneficiários nascidos em junho para prova de vida

O beneficiário deverá fazer o procedimento em um terminal de autoatendimento e imprimir o comprovante garantindo que o recadastramento foi efetivado (foto: Rodrigo Clemente/PBH)



Para isso, é necessário comparecer presencialmente a qualquer agência ou posto de atendimento do Banco Bradesco. Os aposentados e pensionistas que recebem salário pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e fazem aniversário em junho deverão fazer a prova de vida entre 1º a 30 de junho.





O beneficiário deverá fazer o procedimento em um terminal de autoatendimento e imprimir o comprovante de recadastramento efetivado.









Segundo a PBH, a prova de vida é realizada até o fim do ano e cada servidor deve ir presencialmente ao banco no mês de nascimento. Não é necessário o comparecimento de servidores que fizeram aniversários em 2022 nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Nesses casos, eles terão obrigatoriedade somente em 2023.





A prefeitura recomenda que os beneficiários se dirijam a uma unidade bancária entre os dias 11 e 25 de junho, pois é o período em que a circulação de pessoas nesses espaços é menor. A previsão é que 1,68 mil beneficiários realizem o procedimento nesta segunda chamada.

Ao longo do ano

Suspenso desde março de 2020 em razão da pandemia de COVID-19, o processo foi reativado em maio após a vacinação da maior parte da população e a estabilização dos indicadores epidemiológicos e assistenciais.





A realização do recadastramento é obrigatória. O objetivo é confirmar que o aposentado/pensionista da Prefeitura está vivo e, assim, inibir possíveis irregularidades no recebimento de salário por terceiros. Ao todo, a Prefeitura conta com 20,2 mil aposentados e pensionistas.

Aposentados e pensionistas que fazem aniversário em maio

Os nascidos no mês de maio têm até a próxima terça-feira (31/5) para comparecer ao banco. A PBH informou que o aposentado ou pensionista que não efetuar a prova de vida até o último dia do mês de aniversário terá o pagamento do benefício suspenso até que regularize sua situação. O pagamento será retomado no mês seguinte após a realização da prova de vida, respeitando a data de processamento da folha de pagamento.

Exceções

A prova de vida poderá ser realizada fora dos equipamentos de autoatendimento ou das agências do Bradesco nas situações relacionadas abaixo:

Se for pensionista menor de 18 anos.

Caso esteja impedido de se locomover por questões médicas.

Quando não possuir cadastro biométrico por qualquer motivo.

Quando a biometria não puder ser lida por qualquer motivo.

Para o beneficiário que tenha sido declarado absolutamente incapaz em processo judicial.

Quando o beneficiário residir ou estiver em viagem ao exterior.

Nesses casos, é necessário consultar o Portal da PBH para mais informações.