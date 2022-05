BH tem céu parcialmente nublado com tempo estável nesta sexta-feira (27/5)

Previsão do tempo indica céu parcialmente nublado para BH nesta sexta-feira (27/5) (foto: Edésio Costa/EM/D.A Press) O tempo fica estável em Minas Gerais nesta sexta-feira (27/5). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva no estado, nem de frente fria.









No estado, a mínima foi registrada em Caldas, no Sul de Minas, com 5.2ºC, e a máxima prevista é de 32ºC para a Região Norte de Minas.