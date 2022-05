Obras no viaduto Beatriz causam alterações no trânsito em Contagem

A expectativa é que o complexo seja finalizado até agosto deste ano (foto: Prefeitura de Contagem)

Em virtude da ampliação do viaduto Beatriz, o trânsito na Via Expressa em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terá uma alteração temporária neste fim de semana. Uma operação será realizada para conectar a alça de acesso à Via Expressa.

A partir das 7h30 deste sábado (28/5), será fechado o acesso da Av. João César de Oliveira à Via Expressa, sentido Belo Horizonte, logo após o viaduto. O tráfego será liberado no domingo (29/5), às 17h.

Durante o período de interdição do trecho, os motoristas que pretendem acessar a Via Expressa deverão usar o retorno sinalizado na Av. João César sentido Eldorado, convertendo à direita, na Rua Haeckel Ben-Hur Salvador até a Rua Trajano Araújo Viana, à esquerda na rotatória, seguindo pela Rua José Pedro de Araújo. Após o viaduto, entrar à direita, na alça que dá acesso a João César, sentido Sede, até a próxima alça de acesso à Via Expressa.

De acordo com a prefeitura, o bloqueio será necessário para que as equipes de trabalho executem o encaixe do novo pavimento do elevado ao corredor já existente.

Ampliação do viaduto Beatriz

A reestruturação do Complexo Viário do Beatriz foi retomada em fevereiro de 2021. As obras incluem a ampliação dos dois viadutos, com quatro faixas no sentido Eldorado e três em direção à região Sede.

As faixas centrais, nos dois sentidos, serão de passagem exclusiva para o Sistema Integrado de Mobilidade (SIM). Um trecho do corredor será deslocado para a direita para que o Terminal Sede do SIM seja implantado.

No mês de maio, foi executado o acabamento do encontro entre as novas faixas do elevado com as antigas, incluindo aplicação de massa asfáltica.

“Os trabalhos neste mês focaram na liberação da pavimentação do viaduto sobre a Via Expressa. Realizamos o capeamento asfáltico, as juntas de dilatação transversais e longitudinais, e a concordância da pista nova com a existente”, explica o fiscal da obra, Ailton José de Paulo.

Ainda restam às obras da área onde será o estacionamento dos ônibus e outros serviços, entre eles, capeamento final da pista existente, drenagem e obras complementares, como meio-fio, passeio, rampa de acessibilidade, pintura e sinalização, além do remanejamento dos postes de energia elétrica.

A expectativa é que o complexo seja finalizado até agosto desde ano.