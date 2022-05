Polícia investiga morte de idoso com crânio esmagado em Uberlândia

Corpo de idoso com crânio esmagado estava próximo de um ponto de ônibus em Uberlândia (foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 72 anos, cujo corpo foi encontrado com o crânio esmagado na madrugada desta quinta-feira (26/5) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.









As apurações foram iniciadas pela Polícia Civil, e a principal hipótese é de atropelamento sem que o autor tenha prestado socorro.





Entretanto, a falta de testemunhas e de câmeras que pudessem registrar o caso desafia os trabalhos. A perícia esteve no local e coletou as informações que eram possíveis no momento. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).