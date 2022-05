Vídeo: homem é arremessado ao ser atropelado em Formiga

O homem atravessava a rua quando foi atropelado em Formiga (foto: Reprodução Imagens de Câmera de Segurança)



Um homem, de 28 anos, foi arremessado a cerca de 30 metros ao ser atropelado na noite deste domingo (15/5), em Formiga, no Centro-Oeste de Minas. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

As imagens mostram a vítima atravessando a avenida Guiomar Garcia Neto, no centro da cidade, quando ela é atingida pelo veículo. O homem é arremessado para o alto e, segundo testemunhas, cai a cerca de 30 metros dali. O local fica próximo ao terminal rodoviário.



A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) chegou ao local, ele estava consciente, porém confuso e com suspeita de fratura na coluna cervical. Não corre risco de morte.

Fuga



A Polícia Militar (PM) conseguiu identificar o suspeito, de 26 anos. Ele foi encontrado na casa dele e, inicialmente, negou envolvimento. Afirmou que não tinha, sequer, conhecimento sobre algum “acidente de trânsito”.



“Após um trabalho contínuo e dedicado, o autor foi preso e o veículo apreendido. O caso foi elucidado e o responsável apresentado na delegacia”, informou a PM.

Inquérito

A Polícia Civil informou que, assim que acionada, deslocou a perícia técnico-científica ao local dos fatos para identificar e coletar vestígios que possam colaborar na investigação. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

O motorista foi autuado pelos crimes de lesão corporal na condução de veículo, abandono do local, omissão de socorro e por trafegar em velocidade incompatível com a via.

Em depoimento ele alegou que foi mexer no rádio quando percebeu que estava atropelando uma pessoa e, nervoso com a situação, decidiu fugir.

Ele foi levado para o presídio e está à disposição da Justiça.

Ainda segundo a polícia, o motorista não apresentava sinais de embriaguez, porém, como fugiu, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi recolhida. Ele foi preso.