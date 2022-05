Taxi lotação pega fogo na Avenida Afonso Pena nesta segunda-feira (16)

Antes do incêndio, táxi estava com quatro passageiros (foto: Edesio Costa/EM/D.A Press )



O incêndio ocorreu próximo à Av. Getúlio Vargas, no Bairro Savassi, na região Centro-Sul. Não houve vítimas.









“Tava subindo aqui quando começou a sair uma fumaça do motor. Só deu tempo de tirar os passageiros”, conta ao Estado de Minas.













De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo tinha kit gás. O fogo foi debelado, não oferecendo outros riscos. A causa ainda é investigada.





Durante a ação, as duas faixas da direita, na avenida, ficaram interditadas, onde estava o veículo e o caminhão do Corpo de Bombeiros. As outras vias da esquerda permaneceram liberadas.





A BHTrans acionou o reboque para a retirada do veículo. O trânsito flui normalmente na Av. Afonso Pena.