Motoristas enfrentam trânsito congestionado por causa da chuva em BH

Motorista enfrenta longas filas nas principais avenidas de Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (16/05) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A chuva que caiu no início da manhã desta segunda-feira (16/05) complicou o trânsito da capital mineira em diferentes pontos da cidade.

No Anel Rodoviário, motoristas enfrentaram engarrafamento nos dois sentidos da via. Segundo a concessionária da rodovia, no sentido Brasília, o trânsito ficou intenso devido ao excesso de veículos.

No sentido Rio de Janeiro, uma carreta com pane interditou uma pista no km 539 e causou lentidão de mais de três quilômetros. A carreta já foi retirada do local mas a via ainda registra longas filas de veículos.

No Belvedere, próximo ao BH Shopping, veículos ainda enfrentam longo congestionamento devido ao fluxo intens. A Avenida Nossa Senhora do Carmo está engarrafada entre a curva do Ponteio e a Rua Colômbia no sentido Savassi.

Segundo a BHTrans, a Avenida Cristiano Machado tem lentidão no sentido Centro. A Avenida Teresa Cristina estpa com trânsito lento no sentido Centro, entre a Estação Calafate e a Avenida do Contorno.

Quem passa pela Avenida Amazonas e pela Pedro II também pega engarrafamento. A Avenida Raja Gabaglia apresenta trânsito intenso nos dois sentidos.