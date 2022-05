Eclipse: nuvens atrapalham visualização da 'Lua de Sangue' em Minas

Eclipse na zona rural de Iguatama, Minas Gerais (foto: Vini Pissá)

A nebulosidade atrapalhou quem tentou acompanhar o eclipse lunar apelidado de "Lua de Sangue" durante a madrugada de domingo (15/05) para segunda-feira (16/05) em grande parte de Minas Gerais.

Por volta de 1h30, na zona rural de Iguatama, no centro-oeste mineiro, o evento foi registrado quando o céu estava limpo. Mas, pouco depois, as nuvens impediram o registro do eclipse por completo.

Próxima 'Lua de Sangue' acontecerá somente em 1º de março de 2025 (foto: Vini Pissá)

Segundo os astrônomos, essa é a única vez que o fenômeno ocorrerá nesses moldes em 2022. O próximo evento acontecerá somente em 1º de março de 2025.