BH terá frio intenso nesta semana; termômetros podem chegar a 5°C

A segunda-feira será marcada por uma manhã de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

A semana em Belo Horizonte será de congelar. O frio que começou neste domingo (15/5), com temperatura mínima de 13°C, deve prevalecer nos próximos dias na capital mineira. A semana em Belo Horizonte será de congelar. O frio que começou neste domingo (15/5), com temperatura mínima de 13°C, deve prevalecer nos próximos dias na capital mineira.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem registrar mínima de 5°C e máxima de 20°C na quinta-feira (19/5), sendo, portanto, o dia mais frio em BH.









No interior de Minas Gerais, o cenário tabmém é de frio. O domingo começou ligeiro aumento na temperatura mínima em Monte Verde, no Sul do estado: 9.1°C nessa madrugada, ante 6.2°C no sábado.





Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o frio vai se escalar durante a semana. A mínima também será na quinta-feira (19), com possibilidade de os termômetros baixarem a 6°C. A máxima ocorrerá nesta segunda-feira (16/5), com temperatura de 22°C.





Em Montes Claros, no Norte de Minas, a temperatura variará entre 18°C e 33°C nesta segunda-feira. O frio chegará somente na quarta-feira (18/5), com mínima de 8°C e máxima 25°C.





Os serviços de meteorologia ainda ressaltaram que grande parte do Brasil enfrentará uma semana de frio atípico para o mês de maio.





Conforme o Climatempo, os termômetros ficam abaixo de 10°C em São Paulo. Há previsão de neve e “chuva congelante” para estados do Sul, além de geadas em outras partes do país.