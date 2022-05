Sábado ensolarado, depois chuva e onda de frio chegam a Minas

Céus abertos e dias ensolarados se despedem de Belo Horizonte. Ao fundo da foto, no Bairro Palmares, nuvens chegam à Serra do Curral (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Onda de frio intenso chega às regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil derrubando as temperaturas em até 5°C (foto: Reprodução Inmet)

Os dias amenos e ensolarados em Belo Horizonte e na região metropolitana começam a dar adeus neste sábado (14/05), que registra poucas nuvens, temperatura mínima de 15°C e máxima de 27°C. Na segunda (16/05), as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil enfrentam alerta de frio intenso.Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nuvens de chuva fecham os céus de BH até a terça-feira (17/05). De quarta-feira (18/05) em diante, as temperaturas despencam na capital mineira, com a mínima podendo registrar 10°C durante a madrugada.A manhã deste sábado é de muitas nuvens e possibilidade de chuvas nas regiões do norte de Minas e Vale do Mucuri, mas essa umidade se dissipa com o passar do dia, deixando muitas nuvens e possibilidade de chuvas esparsas também no Noroeste, Região Central e vales do Jequitinhonha e Rio Doce.Sol com poucas nuvens e pequena possibilidade de chuvas no restante do estado. No domingo (15/05), o dia começa a ficar encoberto e há possibilidade de chuvas desde o Sul de Minas, Região Central, Oeste de Minas e Grande BH.O alerta de perigo para onda de frio intenso entra em vigor entre segunda-feira (16/05) e quarta-feira (18/05). De acordo com o Inmet, as temperaturas devem cair até 5ºC abaixo da média, afetando, em Minas Gerais, as regiões Centro-Oeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Sul, Campos das Vertentes e Noroeste de Minas.