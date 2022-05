Perfil fake ameaça cometer chacina em escola de Minas Gerais

Direção da EEFAMJ, em Aimorés, emitiu comunicado após rumores de planos para uma chacina (foto: Pixabay/Reprodução)

A conta denominada @chacina_no_eefamj promete matar alunos e professores. “O negócio vai ficar doido no EEFAMJ. Quem tiver na nossa frente vai morrer. Alunos e professores. Tchau, até dia 18”, escreveram. Um perfil fake ameaçou cometer uma chacina na Escola Estadual Frei Afonso Maria Jordá, no município de Aimorés, em Minas Gerais. Nas redes sociais, alunos se preocuparam com o possível ataque, que estaria marcado para a próxima quarta-feira (18/5).A conta denominada @chacina_no_eefamj promete matar alunos e professores. “O negócio vai ficar doido no EEFAMJ. Quem tiver na nossa frente vai morrer. Alunos e professores. Tchau, até dia 18”, escreveram.





Segundo a nota, diante dos boatos que circulam em redes sociais, a direção da Escola Estadual Frei Afonso Maria Jordá tomou conhecimento dos fatos e alegou ter realizado as medidas necessárias para garantir que o “fato se resolva o quanto antes, de maneira segura para todos”. O alarde foi tanto que a escola se pronunciou nas redes sociais neste domingo (15/5) para tranquilizar alunos, pais e professores.Segundo a nota, diante dos boatos que circulam em redes sociais, a direção da Escola Estadual Frei Afonso Maria Jordá tomou conhecimento dos fatos e alegou ter realizado as medidas necessárias para garantir que o “fato se resolva o quanto antes, de maneira segura para todos”.





“Demais informações não podem ser passadas, visando não atrapalhar as ações que estão acontecendo. Estaremos à disposição para atender a todos”, comunicou.





O perfil no Instagram não possui foto e nenhuma postagem. As ameaças foram feitas via stories.