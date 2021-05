Homem é preso por planejar atentado e massacre escolar

De acordo com a PCDF, a Agência dede Segurança Interna (Homeland Security Investigations ou HSI) em Brasília apurousobre indivíduos que teriam a intenção de cometer atos graves de violência no DF. A Coordenação do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou a investigaçãoe repassou as informações à Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/PCDF).