Presa dupla suspeita de trocar máquinas de cartão em comércios

(foto: Pixabay) preventivamente suspeitos de roubar e substituir máquinas de cartão em estabelecimentos no Distrito Federal. A dupla atuava em postos de gasolina e em panificadoras nos horários de grande movimentação e aproveitava o descuido dos funcionários para trocar o equipamento por um de propriedade dela, de igual marca e modelo. Dois homens, 31 e 39 anos, foram presossuspeitos de roubar e substituir máquinas de cartão em estabelecimentos no Distrito Federal. Aatuava em postos de gasolina e em panificadoras nos horários de grande movimentação e aproveitava o descuido dos funcionários para trocar o equipamento por um de propriedade dela, de igual









Durante a prisão, na manhã desta sexta-feira (21/5), a polícia encontrou com um dos autuados as roupas usadas no dia do crime, além das maquininhas e dos cartões magnéticos utilizados nelas para teste antes de serem colocadas nos comércios escolhidos.





Um deles confessou o crime e disse que visitava os locais antes para que pudesse identificar o modelo e marca da maquineta usada para futura substituição. Se condenados, eles podem pegar uma pena de mais de 13 anos de prisão por estelionato e furto mediante fraude.





Segundo a Polícia Civil, os dois já tinham antecedentes criminais. Um deles tem passagens por estelionato e o outro, por tráfico de drogas, uso de documento falso, receptação e estelionato, todos cometidos fora do DF