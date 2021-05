Secretário-geral da ONU alerta que 'pior pode estar por vir' na pandemia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou nesta sexta-feira, 21, que o "pior pode estar por vir" na pandemia de coronavírus, caso a comunidade internacional não intensifique os esforços para garantir o acesso universal a vacinas. O comentário foi feito durante a Cúpula Global de Saúde, do G-20, promovida pela Itália.



Para tentar ajudar nesse processo, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, comentou a proposta de US$ 50 bilhões para combate à covid-19, anunciada nesta sexta-feira.



O plano prevê 40% da população global vacinada até o fim deste ano e 60% até o primeira metade de 2022. "Forte e coordenada coordenação é o caminho para a saída dessa crise sem precedentes", argumentou.



O presidente da Argentina, Alberto Fernández, destacou que a América Latina enfrenta um dos períodos mais críticos da pandemia e pediu que os países ricos intensifiquem a cooperação global.



Já o presidente do México, Andrés Manuel Lopes Obrador, criticou o que ele chamou de "monopolização" de vacinas por um grupo pequeno de nações.