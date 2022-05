Fim de semana será de tempo estável e sem possibilidade de chuva em BH

Fim de semana é sem possibilidade de chuva em BH e região (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



Neste fim de semana os termômetros voltam a subir um pouquinho na capital mineira e nas outras regiões do estado. Contudo, as regiões do Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri têm previsão de chuva fraca para este final de semana. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









No domingo, a mínima permanece de 13ºC e a máxima sobe para 26ºC. Ainda de acordo com o especialista, não há previsão de chuva para BH e Região Metropolitana neste fim de semana. A partir de segunda-feira (30/5), a temperatura deve se aproximar dos 30ºC.

Temperatura em Minas

Claudemir indica que durante o fim de semana a possibilidade de chuva fraca está restrita às regiões do Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri.





A mínima estimada para o estado é de 6ºC no Sul de Minas e a máxima prevista é de 32ºC no Norte de Minas. Já para domingo, o especialista indica mínima de 7ºC no Sul de Minas e a máxima de 33ºC.