MPMG e PM prendem um dos criminosos mais procurados de Minas

Homem foi preso em Araguaína, no estado de Tocantins (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Joldean Lopes de Oliveira, um dos criminosos mais procurados de Minas Gerais, foi preso nessa quinta-feira (26/5) em ação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e das polícias militar de Minas (PMMG) e do Tocantins (PMTO). A prisão aconteceu em Araguaína, no estado de Tocantins.









Na ficha criminal de Joldean, ainda constam roubo, furto, arrombamento, participação em organização criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e explosão de caixas eletrônicos.

Joldean era um dos alvos prioritários do Sistema de Segurança Pública de Minas e que figurava no Procura-se, projeto criado com o objetivo de prender foragidos da Justiça.





A operação foi feita pelos Militares da Diretoria de Inteligência (Dint) e do Comando de Avião do Estado (Comave), ambos da PMMG, com o apoio da PMTO e de integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).





A ação de faz parte de um conjunto de operações, orientadas pela atividade de Inteligência da PMMG, direcionadas ao combate qualificado dos crimes de homicídios no território mineiro, que tem o objetivo de prender criminosos considerados ameaças, procurados pela Justiça mineira por envolvimento com crimes violentos, como homicídios, ataques a instituições financeiras e tráfico de drogas.