Polícia prende pai e filho por suspeita de tráfico de drogas em Betim

Pelo menos 15 barras de maconha foram apreendidas pela PM (foto: PMMG/Reprodução)

Pai e filho foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira (26/05), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento no Bairro Santa Cruz quando um veículo entrou na contramão para fugir da viatura e tentou sair da região em alta velocidade.

Os militares conseguiram cercar o veículo, com dois ocupantes dentro. Foram encontrados uma barra de maconha debaixo do banco do motorista e uma porção da droga com o passageiro.

Na casa da família, mais drogas foram localizadas. Ao todo, a polícia apreendeu 15 barras de maconha, três balanças de precisão, uma arma e um carro.

O pai, de 47 anos, estava cadastrado como motorista de aplicativo para despistar a ação criminosa e usava o carro para transportar droga. Ele já havia sido preso anteriormente com meia tonelada de maconha.

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.