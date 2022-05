Chacina de Unaí: 'Esperamos um debate de alto nível', diz assistente

Antério Mânica (de jaqueta preta) deixa o prédio da Justiça Federal em H (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Após o interrogatório de Antério Mânica, na noite desta quinta-feira (26/5), o julgamento foi suspenso pela juíza federal Raquel Vasconcelos Alves de Lima. Ele deve ser retomado na manhã desta sexta-feira (27/5), com os debates entre acusação e defesa, a votação dos jurados e a sentença condenando ou absolvendo o réu das mortes dos três fiscais e do motorista do Ministério do Trabalho.