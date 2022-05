Chacina de Unaí: ex-delegado descarta Antério como mandante do crime

Manifestantes pedem justiça do lado de fora do local onde acontece o julgamento de Antério Mânica (foto: Jair Amaral/EM/D.A press) A primeira testemunha de defesa a ser ouvida, no julgamento de Antério Mânica, foi Antônio Celso Santos. Ele era delegado da Polícia Federal e responsável pela investigação do crime na época, em conjunto com o delegado de Polícia Civil Wagner Pinto de Souza.









“Se tivesse mais alguma coisa em relação ao Antério, eu teria investigado.”





Antônio contou que estava em Brasília e foi acionado para ir até Unaí. Segundo ele, vários fazendeiros eram suspeitos, principalmente porque o fiscal Nelson Soares da Silva era conhecido por ser rigoroso nas fiscalizações.





Ele disse que, com base nas investigações, Norberto Mânica seria o principal interessado no crime, embora outros irmãos da família estivessem sendo investigados, além de outros fazendeiros da região.



Segundo o ex-delegado, Nelson deveria ser morto em Paracatu, mas por vários problemas a ação foi adiada.





A única suspeita em relação a Antério foi que funcionários do Ministério do Trabalho relataram duas ligações dele para saber se havia alguma ocorrência com fiscais. Mas a testemunha disse que eles não conseguiram determinar que o telefonema foi feito de forma privilegiada, ou seja que só Antério poderia saber do fato.





Ele afirmou que nunca sofreu qualquer pressão para não investigar os fazendeiros de Unaí.





Indícios tênues





O ex-delegado disse que relatou o inquérito, fez análise técnica, com provas. “Só indiciamos quem tínhamos alguma prova concreta. As provas e indícios contra Anterio eram muito tênues. Nas interceptações o nome dele não apareceu em nada relacionado ao crime.”





“Tenho ética profissional de indiciar somente quem tem pelo menos alguma prova. Se fosse me apegar a coisas que ouvi, teria que indiciar metade da cidade de Unaí, todos os fazendeiros”, completou.



Ele afirmou que apesar de checar diversas conversas, fruto de interceptações telefônicas, nunca escutou que Antério teria interesse na morte dos fiscais. Já Norberto sim, principalmente porque ele era muito amigo de Hugo Alves Pimenta, considerado intermediário do crime.



O ex-delegado disse que Hugo reclamou dos fiscais para Chico Pinheiro, outro intermediário. E Pinheiro teria dito que arrumaria os pistoleiros para matá-los.





Na época do pagamento de Chico Pinheiro, segundo as investigações, Pimenta descontou um cheque de R$ 40 mil, quantia próxima da que Chico Pinheiro recebeu. Ele chegou com R$ 39 mil em dinheiro para pagar os pistoleiros.





MP questiona andamento de investigação





Membros do Ministério Público questionaram o ex-delegado sobre não dar andamento à investigação do Fiat Marea.



Ele disse que investigadores levantaram quantos veículos da marca estavam registrados em Unaí, mas que não conseguiram provas de que o Marea escuro relatado no depoimento do pistoleiro Willian Gomes pertencia a Hugo Pimenta ou à esposa de Antério.





Os assistentes de acusação e os membros do Ministério Público questionaram o fato de algumas dessas diligências não terem sido juntadas aos autos do processo.