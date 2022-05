Viúva de fiscal sobre Antério Mânica: 'Todo mundo tem medo dele'

"Todo mundo lá tem medo dele. Quem não tem depende dele economicamente. Ele é um homem rico, poderoso. As pessoas sabem, mas não falam." (foto: Jair Amaral/EM/D.A press) Após um intervalo para o almoço, o segundo dia de julgamento do fazendeiro Antério Mânica foi retomado com o depoimento de Helba Soares da Silva, viúva do fiscal Nelson Soares da Silva. Ela afirmou que sempre soube que Antério é o mandante do crime.

“A gente soube que era ele.” A viúva, porém, lamentou a dificuldade em se chegar ao nome dele como mandante do crime. Segundo ela, as pessoas têm medo do ex-prefeito de Unaí.





“Todo mundo lá tem medo dele. Quem não tem depende dele economicamente. Ele é um homem rico, poderoso. As pessoas sabem, mas não falam.”





De acordo com ela, o marido relatou ter sofrido ameaça de Norberto Mânica, irmão de Antério. Helba contou que ouviu de uma ex-empregada de Antério que no dia do crime ele estava agitado, mas depois de receber a notícia das mortes se tranquilizou.

“Ele não gosta de ser contrariado”

A viúva relatou que, em 2004, seu cunhado estava em um bar, no centro da cidade e viu um amigo apoiando a candidatura de Antério à Prefeitura de Unaí. Quando questionou a atitude do conhecido alegando estar apoiando um assassino, ele teria ouvido:





“Não mandamos matar quatro homens não, foram quatro cachorros.” A frase teria sido dita por outro irmão do réu, Celso Mânica.





A viúva conta que os irmãos Mânica não gostavam de ter as fazendas fiscalizadas e chegaram a ameaçar outra fiscal. “Ele não gosta de ser contrariado”, diz sobre Antério.





Helba se emocionou durante o depoimento ao lembrar do que as famílias dos fiscais tiveram que enfrentar após o crime.

A viúva lamentou ainda a demora pelo desfecho do caso, após mais de 18 anos do crime. “Uma ferida que nunca fecha. É muito difícil ver como a justiça funciona. Vamos ficando triste, sem esperança. Cadeia é para preto e pobre.”

Esperança de desfecho para o crime

A viúva de Eratóstenes de Almeida Gonçalves, outro fiscal morto na chacina, foi ouvida na sequência. Marinez Lina de Laia relembrou a morte do marido e disse que ele faria 61 anos nesta quinta-feira (26/5).





“Há 18 anos não temos a presença dele para comemorar esse aniversário. Amanhã não teremos ele, mas espero um desfecho desse crime trágico e macabro.”





Ela afirmou que sabia que o marido sofreu ameaças após fiscalização nas fazendas da família Mânica.





“No caixão do meu esposo jurei que ia lutar até o fim. Mandei meu esposo para trabalhar e recebi ele em um caixão, todo marcado. Vou lutar até o fim. Espero que amanhã seja marcado como um dia em que a justiça foi feita”, disse ela emocionada.





As duas são as últimas testemunhas arroladas pela acusação. Agora serão ouvidas as seis testemunhas de defesa.