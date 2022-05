Empresário nega participação no crime e aponta irmãos Mânica como mandantes

Manifestantes em frente ao local onde ocorre o julgamento de Antério Mânica exigem punição para o crime (foto: Jair Amaral/EM/D.A press) A segunda testemunha a prestar depoimento no julgamento de Antério Mânica, na tarde desta terça-feira, foi o empresário Hugo Alves Pimenta. Ele é réu colaborador no processo. Negou ter financiado o crime e hesitou afirmar que Antério seria o mandante da Chacina de Unaí, apontando a autoria dos irmãos.

O empresário chegou a ser preso, em junho de 2006, pelo envolvimento no crime, mas foi solto e aguarda o julgamento em liberdade.

De acordo com o Ministério Público, ele agiu como intermediário na contratação de matadores de aluguel para a execução dos fiscais do Ministério do Trabalho. Hugo Pimenta confessou que foi procurado pelo fazendeiro Norberto Mânica para contratar um matador de aluguel para assassinar um dos auditores, mas negou a participação no crime.





“Pago um preço altíssimo. Até 2004, nunca tive um processo. De lá pra cá, tenho 40. Tudo relacionado a essa ação.”





Pimenta começou o depoimento dizendo estar com dengue e estava internado em um hospital de Unaí desde segunda-feira.





Apresentou uma escritura pública de Norberto Mânica confessando a morte do fiscal Nelson José da Silva. O documento teria sido feito quatro dias antes do julgamento de Norberto, com o objetivo de livrar o irmão, Antério, das acusações.





Pimenta disse não saber nada relacionado à morte dos fiscais. Mas de outros crimes de Norberto.

“Quando fiz a delação premiada, não falei nada sobre Antério Mânica porque não quis ser injusto com ninguém. No meu entender, foi tudo acertado entre eles para pressionar o Norberto a dizer que eu estava dentro do Marea.” Ele alega que não estava no carro, que seria da esposa de Antério.





“Nunca falaram comigo sobre a participação dele (Antério). Eles quiseram me colocar como mandante.” Pimenta confirmou que Norberto frequentava sua empresa todos os dias. Confirmou ainda que Antério conhecia José Alberto de Castro, empresário que confessou a participação no crime.





Pimenta disse que não participou da reunião em sua empresa para tratar do crime com a presença de Antério. Afirmou que o alvo da chacina era o fiscal Nelson José da Silva, odiado pelos irmãos. Os outros fiscais foram mortos porque não se separavam dele, segundo a testemunha.





A motivação do crime seria a fiscalização nas fazendas da família Mânica, com pagamento de multas consideradas exorbitantes. “O Antério era o chefe (da família) e faziam tudo sempre juntos (os irmãos). Na região, todo mundo era fiscalizado. Não escapava ninguém. Não só os Mânica.”





Confirmou o depoimento dos pistoleiros dizendo que José Alberto de Castro ordenou as mortes, a mando dos irmãos Mânica.

Questionamentos da defesa

Perguntado pelo advogado de defesa, Marcelo Leonardo, se sempre disse a verdade em todos os depoimentos, Pimenta afirmou que sim. Não soube dizer se o carro Marea prata estava registrado em seu nome ou de sua empresa. E que não tinha um carro da mesma marca de cor preta.





O advogado de defesa quis saber como ele teve acesso a escrita pública de Norberto Mânica apresentada no julgamento. Pimenta respondeu que foi passada por seu advogado.





Questionado pelos advogados de defesa sobre a delação premiada que fez, Pimenta disse que não confessou sua participação no crime e que não era “testa de ferro” de Norberto Mânica. Negou ainda que tenha financiado os assassinatos.





Os advogados de defesa questionaram ainda o fato de Hugo negar participação nos crimes e só ter ouvido falar dos preparativos para as execuções.





São 14 testemunhas de acusação previstas para serem ouvidas nesta terça-feira. A defesa arrolou outras seis testemunhas que devem ser ouvidas nos próximos dias.