Chacina de Unaí: acusação apresenta prova que liga Antério a Chico Pinheiro

Manifestantes realizam protesto em memória das vítimas na porta do tribunal enquanto julgamento da chacina de Unaí acontece (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) As procuradoras de acusação apresentaram, na manhã desta quarta-feira (25), documento que prova uma ligação telefônica feita por um número registrado no nome de Antério Mânica para o município Formosa, cidade onde mora Chico Pinheiro, um dos intermediários do crime que ficou conhecido como Chacina de Unaí.









A motivação do crime seriam as fiscalizações feitas pelos auditores nas fazendas da região. Segundo Erinaldo, os irmãos Mânica reclamavam que o fiscal Nelson José da Silva fazia vista grossa e não aceitava dinheiro dos fazendeiros. O combinado, inicialmente, era matar apenas Nelson.





Segundo Erinaldo, Antério estava presente na reunião entre os intermediários do crime, que aconteceu em um posto de gasolina. Ele diz que o fazendeiro estava no Fiat Marea de cor escura. Irritado com a falta de resolução do problema, Antério teria dito para "torar todo mundo", se referindo ao pedido para matar todos os fiscais envolvidos na investigação e ainda dobrou o valor da recompensa.





Questionado pela defesa do réu, representada pelo advogado Marcelo Leonardo, Erinaldo disse que não viu Antério no dia, mas que a informação teria sido confirmada por Chico Pinheiro. O advogado ressalta que Erinaldo teve três oportunidades para apresentar o fato, mas só o fez dois anos após a morte de Chico.





À época da primeira prisão dos acusados, Erinaldo alega que os irmãos Mânica teriam oferecido R$300 mil para que ele e Wiliam, outro executor do crime, assumissem a autoria como um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Para desviar a atenção das autoridades no dia do assassinato, os autores do disparo chegaram, inclusive, a simular o roubo de pertences das vítimas.





O crime de latrocínio seria a saída para livrar os mandantes do crime das acusações. "Era melhor salvar alguém, porque os que estavam de fora poderiam ajudar a nos livrar", declarou Erinaldo em seu depoimento.