Chacina de Unaí: auditores realizam homenagem de aniversário para vítima

Há quase duas décadas do crime, somente os pistoleiros cumpriram pena (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Na manhã desta quinta-feira (26), auditores federais prestaram homenagem ao colega Erastótenes de Almeida Gonçalves, um dos fiscais assassinados no crime que ficou conhecido como Chacina de Unaí, em 2004, que hoje completaria 62 anos.Na porta do Tribunal do Júri de Minas Gerais, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde é realizado o terceiro dia de julgamento de Antério Mânica, apontado como um dos mandantes do crime, eles celebraram a memória de Erastótenes com um bolo e reza.No ato, quatro fiscais deitaram no chão simulando uma cruz com o corpo, representando os três colegas e motorista que foram mortos em uma emboscada na cidade mineira. "Já são 18 anos e até hoje não temos uma resposta definitiva. Os mandantes continuam livres", afirma a viúva Erastótenes, Maria Inês Lina de Laia, de 58 anos.Segundo presidente do presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), Bob Machado, o protesto é uma forma de humanizar o julgamento. "À despeito do que está acontecendo lá dentro, estamos falando de vidas que foram brutalmente interrompidas", afirma.Cerca de 30 auditores de vários estados mantêm vigília na porta do tribunal, desde o primeiro dia de julgamento, que começou na terça-feira (24). "É um fantasma que se arrasta. Enquanto o caso fica parado os familiares não conseguem enterrar seus entes queridos", comentou o advogado e assistente de acusação, Roberto Tardelli.Hoje, os promotores do processo e defesa do réu apresentam imagens e vídeos durante o julgamento de Antério Mânica. A previsão é de que o fazendeiro dê seu depoimento nesta tarde. Ao longo de dois dias de julgamento foram ouvidas 14 testemunhas de acusação e seis de defesa.