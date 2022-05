Unaí registra casos de vandalismo em todos os pontos de ônibus

Ponto instalado na região da Rodoviária de Unaí teve vidros quebrados (foto: Prefeitura de Unaí/Divulgação)

Todos os 29 pontos de ônibus que existem em Unaí, no Noroeste de Minas, já sofreram algum tipo de vandalismo. O levantamento foi feito pela prefeitura, que está trabalhando na manutenção das paradas e pedindo ajuda da população para denunciar os depredadores. O que poucos sabem é que o dano ao patrimônio público é crime previsto no Código Penal.





Entre as diversas ações, as mais visíveis são as propagandas indevidas coladas de qualquer jeito. Há ainda a falta de bancos, que estão sendo levados por criminosos. À noite, é possível reparar outros efeitos, como a ausência de lâmpadas e luminárias, alvos de constantes furtos. Com isso, os passageiros aguardam o transporte público no breu.









O dano ao patrimônio público é um crime previsto no Código Penal brasileiro, porém a prisão só acontece se houver um flagrante. O autor pode pagar fiança que varia de um a seis salários mínimos (até R$ 7,2 mil).





Caso um vândalo seja identificado por meio de câmeras de segurança ou denúncia posterior, ele será multado. O valor é definido pela autoridade de plantão.





A prefeitura de Unaí disponibiliza um número de telefone para denúncias: (38) 3677-5099, ou então o cidadão pode procurar presencialmente o Departamento de Trânsito, que fica na Rodoviária.