Jovem morre ao ser arrastada por esteira até máquina de esmagar batatas

A morte da jovem aconteceu na unidade da Bem Brasil, em Perdizes, no Triângulo Mineiro (foto: Bem Brasil/Divulgação)

Uma jovem, de 24 anos, que prestava serviço a uma empresa de batatas pré-fritas congeladas, localizada em Perdizes, no Triângulo Mineiro, foi arrastada por uma esteira transportadora e morreu após ficar presa no cavalete do motor. O suposto acidente de trabalho aconteceu na madrugada desta quinta-feira (17/11).

Segundo informações do boletim de ocorrência da PM, Rafaela Alves do Santos, natural de Santa Luzia do Itanhy (SE), sofreu um grande trauma no crânio.

Mulher que estava ao lado da vítima no momento do acidente contou aos militares que a esteira, momentos antes do acidente estava desligada, mas que começou a funcionar, repentinamente e automaticamente, arrastando Rafaela rapidamente até o cavalete do motor. A mulher relatou também à PM que não viu a vítima caindo na esteira, sendo que só ouviu o grito dela e ela sendo arrastada.

Um jovem, líder operacional da empresa, contou aos militares que as máquinas de separação de batatas de seus detritos do local podem começar a funcionar automaticamente desde que programadas. Por outro lado, ele disse que na hora do suposto acidente de trabalho, a máquina começou a funcionar em um momento que não poderia, sendo que ele não sabe como ela ligou automaticamente.

A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) quais são, nesse momento, as primeiras informações relacionadas às investigações do suposto acidente de trabalho. A reposta foi a seguinte: “Sobre o encontro de cadáver registrado na madrugada de hoje (17/11), em Perdizes, a PCMG informa que a perícia esteve no local e o corpo da vítima, de 24 anos, foi encaminhado ao Posto Médico-Legal, onde será submetido a exames. A ocorrência encontra-se em andamento”.

Nota de pesar da empresa na íntegra:

"Com pesar, a Bem Brasil lamenta a ocorrência com óbito de colaboradora de empresa terceira contratada, que presta serviços à Bem Brasil no município de Perdizes/MG. O ocorrido aconteceu na noite desta quarta-feira (16/11). Seguindo sua política de segurança do trabalho, a Bem Brasil já iniciou o processo de apuração da causa juntamente com os órgãos competentes."