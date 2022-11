Drogaria é acusada de fraudar venda de remédios do Farmácia Popular

Operação aconteceu na manhã desta quinta-feira (17/11), em Itapecerica, no Oeste de Minas (foto: Reprodução/PF)

A Polícia Federal (PF) investiga uma drogaria em Itapecerica, no Oeste de Minas Gerais, suspeita fraudar a venda de medicamentos do programa Farmácia Popular. De acordo com os agentes, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (17/11).