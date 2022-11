Diretor é preso suspeito de desviar alimentos de escola pública

Diretor de escola pública em Quixeramobim, no interior do Ceará, foi preso suspeito de desviar alimentos que iriam para os estudantes (foto: Divulgação)

Em Quixeramobim, no interior do Ceará, um diretor de escola pública é suspeito de desviar alimentos que deveriam ser usados na alimentação dos estudantes. As imagens das câmeras de segurança mostram ele levando arroz, leite, pão e peças de carne. Ele foi preso em flagrante nessa quarta-feira (2/11).Uma denúncia anônima iniciou uma investigação que durou quatro meses. O homem de 44 anos ia ao local nos finais de semana e feriados para pegar os alimentos. As imagens foram obtidas pela Polícia Civil do estado.

O homem não resistiu à prisão, e os itens foram devolvidos para a escola. Se condenado, o diretor, que trabalhava há quase dez anos na escola, pode ser condenado a uma pena de 2 a 12 anos.