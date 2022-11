Jornalista da TV Tribuna, afiliada da Globo, desmaia ao vivo

Para evitar que a colega se chocasse contra o solo, o repórter cinematográfico que a acompanhava, Fernando Skillo, socorreu Medeiros e não deixou ela cair no chão (foto: Reprodução/TV Tribuna)

A repórter Vanessa Medeiros desmaiou ao vivo, na noite dessa quarta-feira (2/11), enquanto noticiava um tiroteio no Morro do José Menino, em Santos, São Paulo. A jornalista estava em frente à delegacia de São Vicente e apresentava, na TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, as informações sobre os suspeitos e drogas apreendidas.