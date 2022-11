Pastor André Valadão tem contas suspensas das redes sociais

Pastor André Valadão teve suas contas do Instagram e do Twitter suspensas após decisão judicial nesta terça-feira (1/11) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Daniela de Faria Diniz*





O pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, teve sua conta excluída de redes sociais após decisão judicial nesta terça-feira (1/11). “A conta de André Valadão foi suspensa no Brasil por conta de uma demanda legal”, diz a mensagem do Twitter na página do religioso.



Em uma conta secundária, Valadão disse: "Essa é minha segunda conta oficial. Nesta madrugada tive minhas contas nas redes sociais bloqueadas, então tive tempo de criar essa conta. Então qualquer outra conta que aparecer, não sou eu que estou criando elas”.



O apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi criticado por publicar “fake news” no dia 19 de outubro. Ele disse ter sido intimado por uma ação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se retratar com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



No vídeo compartilhado pelo pastor, o Instagram notificou o conteúdo como “informação falsa”. As diretrizes da plataforma reforçam o “compromisso de reduzir a disseminação” de fake news e de notificar conteúdos inverídicos.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Arruda