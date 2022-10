Vídeo: caixão com corpo dentro cai no meio da rua em Ribeirão Preto

Um vídeo que mostra um caixão, com um corpo dentro, caindo de um carro funerário no meio da rua viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (28/10). O caso aconteceu durante essa madrugada, por volta das 3h30, em uma Avenida de Ribeirão Preto, em São Paulo. As imagens foram gravadas por um circuito de segurança.







Homem que passava pelo local retirou o caixão do meio da rua (foto: Reprodução)

Com a tampa da urna funerária aberta, um homem se aproxima e acaba retirando o objeto do meio do caminho. Antes do vídeo acabar, é possível ver que o motorista do carro funerário ainda não havia voltado para buscar o corpo.





A empresa que transportava o caixão não foi identificada.